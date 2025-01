GALERIA – Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos em Brusque; confira atualização das ocorrências

A Defesa Civil de Brusque informou, em boletins divulgados nesta quinta-feira, 16, que o município está em alerta para deslizamentos de terra, conforme emitido pela Defesa Civil Estadual. A situação é resultado do volume significativo de chuvas que atingiu a cidade, princialmente na região centro-leste, onde o bairro Limeira acumula 148,6 milímetros de precipitação e já registra enxurradas.

Até as 16h30, a Defesa Civil Municipal atendeu 17 ocorrências relacionadas principalmente a deslizamentos e alagamentos, além de pontos de alagamento em vias públicas. Entre os atendimentos, estão o rompimento de uma tubulação na via Alois Moritz, que formou uma cratera próximo ao número 40, e a queda de duas árvores no bairro Limeira.

O Centro Nacional de Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu dois alertas para o município. O primeiro é para a possibilidade de enxurradas, já observadas em algumas áreas, e o segundo para movimentação de massa, ambos classificados como de risco moderado.

Risco de deslizamentos

A previsão indica que as chuvas devem continuar durante a noite desta quinta-feira e ao longo da sexta-feira, 17, embora os volumes esperados sejam menores. No entanto, a Defesa Civil destaca que o risco de novos deslizamentos é elevado, especialmente em áreas já fragilizadas pelas chuvas recentes.

O nível do rio Itajaí-Mirim permanece em 2,90 metros, dentro da normalidade. Nas cidades vizinhas, os níveis também são estáveis, com Vidal Ramos registrando 1,55 metro e Botuverá, 90 centímetros. Conforme o Executivo, o abrigo municipal, localizado na Arena Brusque, já está preparado para receber moradores em caso de necessidade.

Veja imagens das ocorrências:

Orientações

A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta a sinais de movimentação de solo, como trincas em paredes e muros, inclinação de postes e árvores em encostas, e desníveis em terrenos. Também é recomendado evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e suspender atividades ao ar livre durante os temporais.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

