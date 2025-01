VÍDEO – Confira situação das cidades do Litoral catarinense atingidas pelas fortes chuvas

Diversas cidades do Litoral catarinense foram atingidas na manhã desta quinta-feira, 16, por fortes chuvas. Entre elas está Balneário Camboriú, que decretou estado de emergência.

Itapema também foi atingida e segue com as equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras mobilizadas.

Estão sendo aceitas doações de roupas de cama, produtos de higiene, limpeza e roupas, que devem ser levadas ao abrigo da Capela Cristo Rei, localizado na rua 402-B, número 128, no bairro Morretes.

Estado de alerta

Já na cidade vizinha, Porto Belo, a população segue em estado de alerta. A Defesa Civil monitora áreas com alagamentos e risco de deslizamentos, enquanto famílias desabrigadas estão sendo acolhidas na Escola Básica Municipal Maria Benta da Silva Cabral, com suporte da equipe de Assistência Social.

Os bairros mais afetados são Jardim Dourado, Vila Nova e Balneário Perequê. No bairro Araçá, o transbordamento de uma cachoeira elevou o nível de alerta.

A prefeitura acionou o Grupo de Apoio Coordenado (Grac) para intensificar as ações emergenciais.

Duas semanas de chuva em um dia

Em Navegantes choveu 109.2 mm nas últimas oito horas, o equivalente a cerca de quinze dias de chuva no mês de janeiro. O volume excessivo em tão pouco tempo tem causado diversos problemas na cidade que estão sendo atendidos pelas equipes da prefeitura.

Atendimentos nas UBS Central, Verde Mar, São Paulo e São Pedro com problemas por conta do volume de chuva. No Daba estão mantidos apenas os atendimentos de urgência e emergência.

Itajaí

As equipes da Defesa Civil estão em alerta máximo e atuando desde a madrugada desta quinta, para monitorar áreas de risco e pontos de alagamento no município.

A chuva intensa acumulada nas últimas 12 horas, com volume superior a 65 milímetros, agravou as condições em áreas de encosta e regiões propensas a alagamentos.

De acordo com o órgão, o solo encontra-se encharcado devido às chuvas diárias recentes, e a rápida formação de um sistema de baixa pressão intensificou o volume de precipitação no Litoral. Isso gerou alagamentos em diversos pontos da cidade e aumentou o risco de deslizamentos de terra.

As equipes seguem monitorando as áreas mais críticas e orientam a população a entrar em contato pelos números de emergência 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) caso enfrentem dificuldades ou identifiquem situações de risco.

