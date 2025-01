Trecho da BR-101, em Balneário Camboriú, é parcialmente liberado após diminuição de água na pista

Foi liberado no início da tarde desta quinta-feira, 16, o tráfego de veículos no quilômetro 140 da BR-101, no Morro do Boi, em Balneário Camboriú. O trânsito foi bloqueado por conta de alagamentos na pista.

Foram liberadas as faixas da esquerda e central, mas a pista da direita segue interditada do km 140,06 ao km 141,8.

O bloqueio começou às 9h30 e foi feito pela Concessionária Arteris Litoral Sul, no quilômetro 138, por conta do acúmulo de água na pista que escorria da encosta.

Após a diminuição do volume de água, as equipes da Arteris realizaram a limpeza da pista para a liberação do tráfego.

Ocorrências foram registradas na marginal da rodovia.

