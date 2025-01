VÍDEO – Trecho da BR-101 será interditado após fortes chuvas em Balneário Camboriú

Por causa das fortes chuvas da manhã desta quinta-feira, 16, o trecho do quilômetro 138 da BR-101, em Balneário Camboriú, será interditado pela Arteris Litoral Sul.

A concessionária informou que há um acúmulo de água na pista, que escorreram da encosta na altura do km 140. O local interditado é o último retorno antes do trecho com água.

As equipes da concessionária estão no local monitorando a situação e informaram que, após a chuva diminuir, será feita a limpeza e liberação da pista.

Um vídeo gravado na rodovia próximo a saída 131 mostra um carro praticamente submerso. Ele está na marginal da BR-101 e, mais a frente, também há um ônibus tomado pela água.

Assista ao vídeo:

Crédito: Arquivo Pessoal

Serviços afetados

A Prefeitura de Balneário Camboriú informou que muitos serviços encontram-se prejudicados. A orientação da Defesa Civil é que as pessoas evitem se deslocar neste momento e só saiam de casa se realmente for urgente.

As Unidades de Saúde Básicas dos bairros Estados, Barra, Vila Real, Nova Esperança, São Judas e Estaleirinho e os postos de atendimento do Estaleiro e Taquaras estão sem atendimento.

A mesma situação acontece no Centro Odontológico Especializado (COE), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) da Quinta Avenida, Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), Posto de Atenção Infantil (PAI), Núcleo de Atenção à Mulher (NAM) e Centro de Fisioterapia e Reabilitação (Cefir).

Também foram registrados alagamentos dentro da estrutura do Teatro Municipal Bruno Nitz e Galeria de Artes, anexos à Fundação Cultural.

