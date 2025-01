Sine divulga vagas de emprego disponíveis em Brusque

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Almoxarife

Armador de ferros

Assistente

Atendente

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de controle de qualidade

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escritório

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de setor de pacotes

Auxiliar de talhação

Balconista (panificadora)

Camareira

Carpinteiro

Ceramista

Conferente de expedição

Costureira

Cozinheira

Desenhista

Eletricista

Embalador

Empacotador

Empregada doméstica

Enfestador

Especialista de laser

Fiscal de loja

Frentista

Garçom

Lavador de automóveis

Mecânico

Meio oficial

Mestre de obras

Montador

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Oficial de manutenção

Operador de acabamento

Operador de caixa / comercial

Operador de calandra

Operador de jato de granalha

Operador de máquina de corte

Operador de prensa

Operador de tinturaria

Operador de tratores diversos

Pedreiro

Polidor de automóveis

Promotor comercial

Repositor

Serralheiro

Servente

Serviços gerais

Supervisora de polo

Vendedor

Vigia / controlador de acesso

Vistoriador / atendente

Zelador (a)

Leia também:

1. Guarda-chuvas à mão: saiba como a umidade marítima irá afetar Brusque nesta quinta-feira

2. Risco de fuga do país motivou prisão da influenciadora Ianka Cristini

3. “Brusque precisa de mais policiais”, defende Jean Pirola, vereador que inicia quarto mandato consecutivo

4. Filipe Gouveia elogia estreia do Brusque, mas adverte Potiguar: “vai levar nas orelhas”

5. Brusque e Marcílio Dias empatam em boa estreia no Catarinense

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: