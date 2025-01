VÍDEO – Alagamentos são registrados em Brusque nesta quinta-feira

Foram registrados alguns pontos de alagamentos em Brusque nesta quinta-feira, 16, por conta da forte chuva. Leitores enviaram imagens ao jornal O Município mostrando as situações.

Entre os bairros e regiões que foram identificados alagamentos até o momento estão: Primeiro de Maio, Águas Claras e Limeira Alta.

Trecho da avenida Primeiro de Maio

Trecho no Águas Claras

Ocorrências

Conforme o gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, duas pessoas teriam ficado presas dentro de uma casa no bairro Limeira Alta, por volta das 13h45. Uma das vítimas seria um deficiente visual, as duas pessoas estariam com problemas para deixar o local por conta da água. Os socorristas atuam no chamado.

Já no Centro de Brusque, a Guarda de Trânsito foi acionada para um chamado no túnel da ponte do terminal, entretanto, o trânsito não foi bloqueado, pois trata-se de uma lâmina d’água. Os agentes estão no local.

