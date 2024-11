Brusque sagrou-se campeã do boxe masculino nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) neste domingo, 17, em Concórdia. Oito pugilistas representaram o município e conquistaram três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

No total, oito brusquenses participaram nas competições de boxe, um em cada categoria. Brusque foi o município com mais representantes. Das 18 lutas, foram 13 vitórias e cinco derrotas.

Ezequiel da Silva foi ouro na categoria 67 kg, passando por Wallisson da Cruz (Balneário Camboriú) e Leonardo dos Santos (São José) até vencer a final contra Gabriel Giassi da Silva, de Blumenau.

Nos 71 kg, Wesley Stinglin venceu a final sobre Rikson Mirandette, após passar por Natã de Farias (Palhoça) e José Baum (Rio do Sul).

Outro ouro foi o de João Vítor da Silva na categoria acima de 92 kg, após vitórias sobre Elvis de Lima (Itajaí) e Renato Gabriel (Caçador).

As pratas foram conquistadas por Richard Rodrigues (57kg) e Luciano Ribeiro (80kg), enquanto Matheus Barros (63,5kg) e Claudionei da Silva (51 kg) obtiveram medalhas de bronze. Barros avançou até as semifinais vencendo duas lutas.

Classificação geral

Com o boletim de resultados atualizado até esta segunda-feira, 18, Brusque tem 29 potnos e é o oitavo colocado no quadro geral. O município foi campeão do basquete masculino e do boxe masculino, além de ter obtido o quinto lugar no bolão 16 masculino e o sexto no taekwondo feminino.

