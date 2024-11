Defesa Civil alerta para chance de chuva intensa e volumosa a partir desta terça e quarta-feira em Brusque

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de raios, vento forte e queda de granizo para esta terça, 19, e quarta-feira, 20, em Brusque e região. De acordo com o órgão, o estado está sob influência de uma área de baixa pressão no interior do continente e da passagem de uma frente fria pelo oceano, que aumentam as condições de instabilidade atmosférica.

Ainda conforme as autoridades, as chuvas podem ser pontualmente intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento forte e, em alguns casos, queda de granizo. Devido a essas condições, há risco moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos e enxurradas em algumas regiões. As áreas com maior risco de ocorrências relacionadas às chuvas aparecem em laranja no mapa ao final da tela.

Antes das precipitações, o dia será marcado por sensação de abafamento, com temperaturas variando entre 28°C e 34°C no Grande Oeste e entre 26°C e 30°C nas regiões do Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Grande Florianópolis.

Além disso, a agitação marítima deve aumentar ao longo da noite no Litoral Sul, com ondas de sudeste entre 2,0 e 2,5 metros, representando risco moderado para ocorrências no mar.

Destaca-se que a chuva mais intensa é esperada na quarta-feira, 20, principalmente nas áreas serranas entre o Litoral Sul e o Planalto Sul. Os volumes totais esperados variam entre 100 e 150mm, podendo ser superados pontualmente. Na quinta, 21, e na sexta-feira, 22, a circulação marítima perde força, mas a chuva segue frequente.

Confira o mapa meteorológico:

