Mestre e aluna de taekwondo conquistam medalhas por Brusque nos Jasc

Brusque conquistou duas medalhas nesta sexta-feira, 15, nas competições de taekwondo dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), realizados em Concórdia: Marcos Quirino, de 22 anos, e sua aluna Akemi Crespi, de 16, faturaram ouro e prata no poomsae faixa preta e faixa colorida, respectivamente.

As competições foram de poomsae, que consiste na apresentação de movimentos e simulação de combate. Quirino conquistou seu primeiro ouro desde que começou a participar dos Jasc, em 2018. Desde o bronze conquistado representando Tijucas, em sua estreia, obteve três pratas em 2019, 2021 e 2022. Em 2020 e 2023, os Jasc não foram realizados.

Em 2024, o ouro é continuidade de uma temporada de ótimos resultados em competições estaduais, nacionais e internacionais. Quirino foi o 12º colocado no Mundial realizado no Brasil. “Eu já esperava subir no pódio, mas ser campeão foi uma surpresa. Sabia que ia ser difícil, com atletas muito bons na minha categoria”.

Marcos Quirino pratica taekwondo desde os quatro anos. Após alguns anos treinando em Balneário Camboriú, ele voltou a Brusque, com seus pais formando um projeto próprio para a prática da arte marcial. Atualmente mestre, celebrou o ouro nesta edição dos Jasc junto com a prata de Akemi, sua aluna.

“Ano que vem promete bastante, com o Grand Slam, onde posso tentar a titularidade na seleção brasileira, e muitos outros eventos que virão”, comemora.

Prata na estreia

Akemi obteve a medalha de prata na faixa colorida, atrás apenas de Rayssa Soares, de Chapecó. Foi a estreia da garota de 16 anos nos Jogos Abertos. “Só tenho a agradecer a confiança e o incentivo do meu Mestre e dos professores.”

“Eu estava bem nervosa, pois sabia que havia adversárias muito boas, mas dei o meu melhor e acabei obtendo um resultado melhor do que esperava. Nem imaginava subir ao pódio”, explica.

Ela começou a praticar taekwondo aos nove anos, mas passou a levar a arte marcial mais a sério em 2022, quando começou a treinar para competições. As práticas de poomsae às terças, quartas e quintas-feiras na Arena Brusque eram orientadas pelo mestre Marcos Quirino.

Após uma estreia tão boa, o plano é tentar conquistas maiores. “Meu principal objetivo é me formar faixa preta e alcançar cada vez mais lugares no pódio, representando o município e dando mais visibilidade para o taekwondo como esporte”.

Mais medalhas e participações

Nos combates femininos, Adriana Nomura Crepsi foi conquistou terceiro lugar na categoria 46-49 kg. Com o bronze de Adriana e a prata de Akemi, Brusque terminou o taekwondo feminino no sexto lugar, somando um ponto na classificação geral.

No taekwondo feminino, Brusque ficou na sétima colocação geral, somando um quinto lugar de Alisson Dias nos combates da categoria 80-87 kg. Também participaram Agenor Quirino e Larson Jandrei.

Classificação geral

Com o boletim de resultados atualizado até esta segunda-feira, 18, Brusque é o oitavo colocado no quadro geral de pontos. O município foi campeão do basquete masculino e do boxe masculino, além de ter obtido o quinto lugar no bolão 16 masculino e o sexto no taekwondo feminino. São 29 pontos no total.

