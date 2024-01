Brusque e JCanedo assinam patrocínio com duração de um ano

O presidente do Brusque, Danilo Rezini, e o proprietário da marca brusquense JCanedo, Alexandre Canedo, assinaram na manhã desta terça-feira, 16, o contrato que formaliza o patrocínio da marca com o clube. O patrocínio já havia sido anunciado na segunda-feira, 15, pelo clube. O contrato foi assinado na loja do Centro da marca de vestuário.

O vínculo entre as partes tem duração de um ano e conta com opção de renovação. A parceria também conta com ações pontuais entre o clube e a empresa. O valor

Danilo agradeceu a parceria e ressaltou que ela chegou no momento certo. “Serão 38 rodadas estampando a marca JCanedo”, disse.

Alexandre, empolgado, afirmou que a marca se sente honrada por concretizar o vínculo.”Estamos muitos honrados e muito felizes desta parceria. Somos apaixonados pelo Brusque, somos Bruscão. Com certeza será um sucesso total”.

Confira imagens da assinatura do contrato:

