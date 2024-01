*Confira a galeria de fotos da cachoeira no fim desta edição

A rua Holstein, situada no encantador bairro São Pedro, destaca-se como mais uma joia natural em Guabiruba, proporcionando uma atmosfera repleta de belezas.

As majestosas montanhas que então contornam o lugar abrigam as nascentes de diversos córregos, cujas águas convergem mais adiante para contribuir na formação do ribeirão Guabiruba.

Um desses riachos foi escolhido pelo Blog do Ciro Groh para a captura de imagens deslumbrantes, que vêm a ser responsáveis pela criação da magnífica Cachoeira do Holstein.

O acesso à cachoeira, pois, revela-se fácil, através de um caminho ladeado pela exuberante vegetação.

À medida que a proximidade aumenta, o suave murmúrio da água descendo pelas pedras já se faz notar, criando uma atmosfera envolvente e revigorante.

Cachoeira do Holstein em vídeo >>

Cachoeira em fotos após anúncios

As fotos marcantes da Cachoeira do Holstein

Encerramos esta edição, conforme prometido anteriormente, apresentando uma espetacular galeria de fotos que revelam a beleza singular da Cachoeira do Holstein.

Estas imagens certamente irão encantar cada um de vocês.

É relevante destacar que o local está aberto ao público, sendo facilmente acessível e ideal para famílias, inclusive para aqueles que desejam levar crianças.

Como diz o ditado, imagens falam mais do que mil palavras, então, vamos a elas.

