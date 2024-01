Ex-presidente da CDL de Brusque é o novo diretor-presidente do Ibprev

Michel Belli foi confirmado na manhã desta terça-feira, 16, como novo diretor-presidente do Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev). A portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios. O cargo era anteriormente ocupado por Humberto Fornari, exonerado na véspera.

Belli foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque entre 2016 e 2017 e candidato a deputado federal em 2018 pelo extinto PPS. Fornari retorna para o seu cargo efetivo como clínico geral na Secretaria de Saúde.

De acordo com fontes ligadas à prefeitura, no fim de 2023, após a saída de Ana Helena Boos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Belli chegou a ser indicado para o seu lugar – ele é ligado ao deputado estadual Carlos Humberto (PL) -, mas o escolhido para o cargo foi Valdir Walendowsky, ex-presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e um dos fundadores da Fenarreco.

