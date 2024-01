Valdir Walendowsky é nomeado novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Brusque

A Prefeitura de Brusque anunciou Valdir Walendowsky como novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município. A decisão foi tomada após Walendowsky aceitar o convite do prefeito André Vechi (PL) na manhã desta quarta-feira, 10, em uma reunião em seu gabinete. O novo secretário já atuou na mesma função em Balneário Camboriú, foi ex-presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e um dos fundadores da Fenarreco.

Vechi ressaltou que o anúncio trata-se da chegada de mais um nome técnico para fortalecer secretariado, ”com sua experiência e sabedoria, tanto na relação com o empresariado, como no fomento ao Turismo”.

Além de atuar na atração de investimentos e no fomento de um ambiente econômico favorável no município, Valdir também irá exercer papel estratégico no desenvolvimento das opções turísticas de Brusque, com foco especial na Fenarreco, que, em 2024, chega à sua 37ª edição.

“Fico bastante contente de poder servir a nossa cidade de Brusque”, comenta Valdir. “Pretendo levar minha experiência de muitos anos, adquirida por meio de trabalhos no Brasil e no exterior. Essa é a minha premissa, que é olhar a cidade como um todo, explorando os grandes potenciais que Brusque possui”, finalizou.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: