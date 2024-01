O Brusque anunciou, na tarde desta quarta-feira, 10, o lançamento de um pacote de ingressos para a primeira fase do Campeonato Catarinense. Com o estádio Augusto Bauer sob reforma, Balneário Camboriú será a casa quadricolor nesta competição, com o Estádio das Nações.

Por R$ 120, o torcedor adquire ingressos para os seis jogos em Balneário Camboriú. É possível pagar com pix, cartão de débito, dinheiro em espécie e no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em duas vezes de R$ 70 (inclui taxas).

As vendas começam às 9h desta quinta-feira, 11, na secretaria do clube, localizada na Arena Brusque. Também é possível comprar pelo aplicativo oficial do Brusque.

Jogos na primeira fase

Brusque x Chapecoense

24/01, quarta-feira, 20h30

Brusque x Figueirense

27/01, sábado, 16h30

Brusque x Joinville

04/02, domingo, 19h

Brusque x Inter de Lages

10/02, sábado, 17h

Brusque x Hercílio Luz

18/02, domingo, 17h

Brusque x Marcílio Dias

02/03, sábado, 16h30

Datas e horários sujeitos a alterações.

