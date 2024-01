Filme de ação com Jason Statham chega aos cinemas de Brusque; confira

“Beekeeper – Rede de Vingança” é um filme de ação e suspense dirigido por David Ayer, que produziu filmes como Esquadrão Suicida e Marcados Para Morrer, e estrelado por Jason Statham, Josh Hutcherson (Jogos Vorazes) e Jeremy Irons (Watchmen). A trama acompanha Adam Clay (Jason Statham), um homem aparentemente comum que esconde o segredo de ser um ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (Apicultores).

Em uma perigosa conspiração, Clay tem seu passado exposto para o mundo e, entre outros efeitos colaterais, acaba perdendo uma pessoa muito querida.

Tomado pela fúria, ele parte em uma busca frenética por vingança contra aqueles que revelaram seu maior segredo. No entanto, em sua busca para colocar um ponto final no sistema criminoso responsável por sua perda, suas ações acabam tomando proporções nacionais ao envolverem governos e as instituições mais influentes do mundo, colocando-o na mira de diferentes organizações.

Beekeeper – Rede de Vingança está disponível no Cine Gracher do shopping em sessões dubladas e legendas.

Confira trailer:

CINE GRACHER 1

WISH – O PODER DOS DESEJOS

Dublado / 16h

BEERKEEPER – REDE DE VINGANÇA

Dublado / 18h45 e 21h15

Legendado / 21h15

CINE GRACHER 2

PATOS 2D

Dublado / 16h e 19h

WISH – O PODER DOS DESEJOS

Dublado / 21h15

CINE GRACHER 3

MINHA IRMÃ E EU

Dublado / 16h, 18h30 e 21h15

CINE GRACHER HAVAN 1

PATOS

Dublado / 16h (em versão 3D)

WISH – O PODER DOS DESEJOS

Dublado / 19h e 21h15 (em versão 3D)

AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO

Dublado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 2

MAMONAS ASSASSINAS – O FILME

Dublado / 16h e 21h15

PATOS

Dublado / 19h

CINE GRACHER HAVAN 3

WISH – O PODER DOS DESEJOS

Dublado / 17h

WONKA

Dublado / 20h

