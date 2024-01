Brusque deve receber temporal intenso nesta quinta-feira, alerta Defesa Civil

Apesar da onda de calor que vem atingindo o município de Brusque e região nesta semana, a Defesa Civil emitiu um alerta para temporal intenso que acontecerá nesta quinta-feira, 11.

Ao longo do dia, espera-se um aumento significativo nas temperaturas, e um dia de muito calor. No entanto, no final da tarde, haverá uma mudança no clima com a formação de tempestades.

Estas tempestades apresentam potencial para causar destelhamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica. É importante ressaltar que em curtos períodos de tempo, a chuva pode atingir volumes consideráveis, aumentando o risco de alagamentos e enxurradas pontuais.

A população deve permanecer atenta às condições meteorológicas e adotar precauções necessárias para garantir a segurança. O telefone emergencial da Defesa Civil é 199.

