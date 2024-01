*Confira a galeria de fotos mostrando os efeitos do calor no fim desta edição

Brusque iniciou 2024 com um aumento na temperatura média, sendo então a mais alta registrada em quatro anos ao considerar os primeiros dez dias de janeiro.

Essa fase já se traduziu em um valor de 26,1 °C, sendo este o patamar mais elevado desde 2019. Na ocasião, os primeiros dias daquele janeiro foram marcados por uma temperatura média de 28,2 °C.

Médias históricas

A apuração apresentada abaixo, pois, não se limita apenas aos últimos quatro anos; ela abrange desde 2012, revelando as médias correspondentes a cada ano.

Convidamos você a conferir esses dados estatísticos abrangentes, os quais proporcionam uma visão ampla e significativa ao longo desse extenso intervalo temporal.

Ano Média Temp. (ºC) *Primeiros dez dias de janeiro

2024_____26,1

2023_____25,4

2022_____25,9

2021_____25,0

2020_____26,0

2019_____28,2

2018_____25,7

2017_____27,0

2016_____25,5

2015_____27,6

2014_____28,2

2013_____25,1

2012_____24,9

*Fonte: Groh Estações

O calor desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 10, as temperaturas voltaram a ultrapassar os 35°C, não apenas em Brusque, mas em diversas cidades do Vale do Itajaí.

De forma impactante, a sensação térmica então atingiu níveis surpreendentes, alcançando até 49°C em muitos locais.

A tabela a seguir detalha minuciosamente a apuração desses registros térmicos, oferecendo uma visão objetiva e esclarecedora.

Destaca-se que as informações marcadas em azul correspondem às temperaturas máximas convencionais, enquanto as marcações em vermelho representam a sensação térmica percebida na pele.

Calor segue na quinta-feira

Conforme apontado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a tendência é de que o calor persista na quinta-feira, 11, em toda a região do Vale do Itajaí.

De acordo com Coutinho, Brusque pode novamente registrar picos acima dos 35°C, podendo, eventualmente, se aproximar dos 40°C.

A projeção indica a presença de pancadas isoladas de chuva, com maior probabilidade então entre o meio da tarde e a noite.

Calor recua na sexta-feira

Já na sexta-feira, 12, Coutinho destaca a chegada de uma frente fria a Santa Catarina.

Este sistema é previsto para desencadear trovoadas, podendo ser intensificadas devido ao contraste térmico entre o ar mais ameno trazido por esse sistema e o atual ar quente.

Posteriormente, as temperaturas devem registrar uma leve queda no sábado, com as máximas não ultrapassando significativamente os 30°C.

Coutinho ressalta que será uma breve trégua no calor intenso e antecipa que a próxima semana marcará o retorno do aquecimento forte ao estado catarinense.

Fotos desta quarta-feira

Vamos concluir esta edição de forma memorável, destacando algumas imagens que capturam o episódio de calor desta quarta-feira em Brusque.

Convidamos você a explorar cada cenário apresentado, proporcionando uma visão vívida e envolvente dessa jornada pelas ruas da cidade.

