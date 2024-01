Os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores mais uma vez se revelaram essenciais para os moradores do Vale do Itajaí nesta terça-feira, 9, proporcionando, de certo modo, um alívio diante do intenso calor que afetou toda a região.

Aliás, esta segunda semana do ano está marcando um aumento considerável nas temperaturas.

Após atingirem a marca em torno de 40°C na segunda-feira, 8, os picos máximos nesta tarde mantiveram-se então nesse mesmo patamar.

Tomemos como exemplo, Brusque, que se destacou como uma das cidades mais quentes de toda a região do Vale nesta terça-feira, diante do bairro Rio Branco registrando 39,5°C.

Em outros locais monitorados do município, as temperaturas máximas oscilaram entre 37°C e 39°C.

Contudo, o que realmente chamou a atenção foi a sensação térmica, atingindo um pico máximo de 53,7°C, valores registrados no bairro Souza Cruz e no Campus da Unifebe, localizado no Santa Terezinha.

Calor na região

Explorando o panorama de outras cidades localizadas no Vale do Itajaí, o calor também se destacou então de maneira expressiva.

Em Guabiruba e Botuverá, as temperaturas convencionais, pois, alcançaram os 38°C, acompanhadas por uma sensação de abafamento que atingiu a marca de 52°C.

Presidente Nereu seguiu essa tendência, registrando incríveis picos de 39°C, com o índice de calor alcançando 48°C.

Mesmo na comunidade tradicionalmente fria de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, com seus quase mil metros de altitude, não houve alívio do calor intenso.

Os termômetros nesse local apresentaram uma variação de 34 a 35°C nas máximas, diante de uma sensação térmica que beirava os 40°C.

Números gerais do calor

Na continuidade desta edição, apresentamos agora o levantamento abrangente das temperaturas máximas registradas em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

É importante destacar que os valores destacados em azul correspondem aos picos convencionais, enquanto as marcações em vermelho representam a sensação térmica.

Os dados específicos para cada local mencionado estão disponíveis no anexo.

Máximas de todo o Grande Vale

Depois do calor, as trovoadas

Os moradores de Brusque e das demais cidades da região devem encerrar o dia nesta terça-feira enfrentando a possibilidade de trovoadas isoladas, conforme a previsão do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que destaca a importância de estar atento a essa condição adversa.

Isso se deve ao fato de que algumas áreas podem experimentar ventos fortes, chuvas intensas, ventanias e até mesmo queda de granizo.

Vale ressaltar que, por ser uma condição isolada, muitos locais podem receber pouca ou nenhuma precipitação.

Coutinho estende sua perspectiva para quarta e quinta-feira, 11, garantindo a continuidade do intenso calor nesses dois dias, com chances novamente de trovoadas a partir do meio da tarde em direção à noite, abrangendo Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Fotos do dia

Encerramos esta matéria trazendo algumas imagens capturadas nesta nesta terça-feira que ilustram, de certa forma, o impacto do calor em Brusque.

Convidamos você a conferir a galeria de fotos apresentada a seguir.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK