VÍDEO – De folga, PM resgata mãe e filha que estavam se afogando em praia na Grande Florianópolis

Na tarde dessa segunda-feira, 8, um policial militar (PM) salvou uma mãe, de 41 anos, e filha, de 16, de um afogamento na praia do Sonho, em Palhoça. O PM estava de folga com sua família quando auxiliou no resgate das duas vítimas.

O 3º sargento Leandro José da Silva, integrante da banda de música da Polícia Militar, ouviu gritos de socorro vindos de populares na praia. Essas pessoas alertavam para o afogamento das duas mulheres.

Por conta das condições climáticas, com ventos fortes e mar agitado, mãe e filha não conseguiram retornar à beira da praia. Ao escutar os pedidos de ajuda, o sargento se deslocou até elas e ajudou a mantê-las flutuando até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar.

Os salva-vidas também chegaram ao local para resgatar as vítimas, que receberam os primeiro socorros no local e passam bem.

Assista ao vídeo do salvamento:

