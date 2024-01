Carro de Brusque se envolve em acidente com outro veículo na Antônio Heil, em Itajaí

Um carro de Brusque, conduzido por uma mulher de 52 anos, se envolveu em um acidente com outro veículo na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite da segunda-feira, 8. O acidente aconteceu no bairro Itaipava por volta das 22h40.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os veículos envolvidos no acidente eram um Renault Master, com placas de Belo Horizonte (MG), conduzido por um homem de 37 anos, e um Hyundai HB20, com placas de Brusque, conduzido por uma mulher de 52 anos.

Não houve feridos, apenas danos materiais. De acordo com depoimento dos envolvidos, ambos os carros transitavam na rodovia sentido Itajaí-Brusque, quando em um determinado momento, o Renault Master parou devido a outro acidente na via.

Neste instante, o HB20 colidiu na traseira do carro. Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi feito. Não foram divulgadas mais informações.

