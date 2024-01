Mais adiante, forneceremos uma análise abrangente sobre a trajetória do temporal que trouxe ventos fortes e chuva intensa a alguns locais de Brusque e cidades vizinhas na noite de segunda-feira, 8.

Antes disso, vamos abordar a previsão meteorológica para esta terça-feira, 9, que destaca a persistência do calor intenso sobre o Vale do Itajaí.

É crucial ressaltar a necessidade de atenção devido à possível intensificação de novos núcleos de trovoadas na região a partir do meio da tarde em direção à noite.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou com a nossa coluna informações sobre as condições meteorológicas previstas para esta terça-feira e os próximos dias.

Para obter todos os detalhes, confira o boletim a seguir.

Brusque e região nesta terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

A previsão do tempo para esta terça-feira não traz grandes alterações em relação ao dia anterior. Em outras palavras, o sol e o calor intenso acima dos 35/36°C devem persistir hoje em boa parte do período.

Diante dessa condição típica de verão, é crucial estar atento à possível formação de novos núcleos de trovoadas a partir do meio da tarde em direção à noite.

Vale ressaltar que alguns locais podem até vivenciar episódios mais intensos, não descartando a ocorrência de temporais.

*Condição isolada

Entretanto, essa condição é isolada, o que significa que pode chover intensamente em determinados pontos, gerando até transtornos, enquanto em outras áreas próximas o tempo pode permanecer seco.

Próximos dias

Ao discutirmos a previsão para o restante da semana, podemos aplicar essa análise anterior para quarta e quinta-feira.

Esses dois dias também serão marcados por temperaturas extremamente elevadas, podendo atingir a faixa de 32 a 35°C, ou até mesmo ultrapassar esses valores em várias cidades do Vale do Itajaí.

Mais uma vez, a condição de trovoadas requer atenção, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite.

É fundamental estar alerta para essa condição adversa, pois podem ocorrer chuvas intensas em um curto espaço de tempo.

Já na sexta-feira, as temperaturas registram uma ligeira diminuição em Brusque e região, em parte devido a uma maior cobertura de nuvens prevista.

O risco de chuva para esse dia permanece, no entanto, intercalado com aberturas de sol. Independentemente dos valores nos termômetros, a sensação de abafamento persiste.

*Com informações: Piter Scheuer

Informações do temporal após anúncios

Conheça a seguir que está apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um desses parceiros comerciais que prezamos tanto.

Oferecimento:

Leia também:

1. Relembre a onda de calor que então fez Brusque encostar nos 60ºC

2. VÍDEO – Entre mugidos e emoções, vaca encanta Botuverá com surpresa dupla

Brusque e região na noite de segunda-feira

Após uma tarde de segunda-feira marcada por um calor intenso, com uma sensação térmica que ultrapassou os 50°C em Brusque e municípios vizinhos, a noite desse mesmo dia foi impactada pela chegada de trovoadas intensas.

Essa condição climática adversa resultou em alguns transtornos em Brusque, onde diversos bairros ficaram temporariamente sem energia elétrica.

*Assista ao vídeo >>

*Autoria das imagens: Ciro Groh

Ventos de 90km/h em Brusque

Na estação posicionada no topo do edifício Monte Castello, localizado no Centro da cidade, registrou-se uma notável velocidade do vento, atingindo incríveis 90,8 km/h.

É importante esclarecer que esse valor expressivo se deve à localização do equipamento em uma área elevada, desprovida de obstáculos ao redor.

Em contrapartida, em estações instaladas em outros pontos do município, mais próximas ao solo, as velocidades variaram entre 30 a 50 km/h.

Volumes de chuva

Agora, vamos apresentar em detalhes a análise abrangente dos volumes de chuva conferidos na noite de segunda-feira, registrados em cada local mencionado no anexo.

Vale ressaltar a natureza isolada e irregular da precipitação.

Enquanto certas áreas em Brusque e Botuverá excederam os 60 mm, em outros pontos do Vale do Itajaí, não houve sequer o registro de uma gota, conforme evidenciado na apuração a seguir, ilustrando essa condição desigual na distribuição pluviométrica.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Conforme é habitual, encerramos cada matéria com as fascinantes imagens compartilhadas por nossa comunidade de leitores.

As fotografias abaixo ilustram o início da manhã desta terça-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>



1 de 19

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK