Secretaria de Obras explica demora para instalação de iluminação em via que liga os bairros Limeira e Poço Fundo

Após solicitação da Câmara de Vereadores, a Secretaria de Obras explicou o motivo da demora para a instalação de energia pública na rua José Walendowsky, que liga os bairros Limeira e Poço Fundo. Mesmo considerando uma obra “extremamente necessária”, o projeto segue em estudo, sem previsão para sair. Além da falta de iluminação, moradores reclamam da qualidade da estrutura da via.

O secretário de Obras, Ivan Bruns, assinou um documento, em julho de 2023, que esclarecia as, até então, atuais demandas da pasta e também se prontificando a atender ordem da prefeitura caso houvesse uma mudança nos planos das obras priorizadas, colocando assim o projeto na rua José Walendowsky em primeiro plano.

Reclamações

Os moradores da região da qual a via está inserida reclamam que além da falta de iluminação, “há um asfalto de péssima qualidade e que várias ruas não possuem identificação”.

Um morador menciona ainda que porções de terras seguem caídas em parte da via devido a deslizamentos ocasionados pelas chuvas há cerca de dois anos. “Há água corrente sobre a estrada, buracos e falta de sinalização. Um abandono”, diz o morador.

Necessário para melhorias

No documento, além do alto valor necessário para a obra, consta que para implantação da iluminação nos trechos da rua José Walendowsky é preciso, além da colocação de novas redes de distribuição, melhorar a rede existente na região. Para este processo, há necessidade de uma liberação da concessionária de energia, no caso a Celesc. Ao final deste projeto, toda a rede de energia seria doada para a empresa.

A pasta ressalta que, por este motivo, sugere que obras semelhantes sejam feitas em parceria com a Celesc, que ao final, é beneficiada pela instalação da nova rede, recebendo clientes.

Entretanto, Ivan diz que a parceria não ocorreu, pois a Celesc ainda não possui nenhuma demanda prevista para puxar uma rede elétrica no local. Desta forma, a prefeitura agora fará um estudo para puxar a iluminação pública na região.

Aguardando aprovação

As obras de iluminação das ruas Abraão de Souza e Silva, no bairro Bateas, e Monsenhor Valentim Loch, no bairro Poço Fundo, que eram as prioridades da pasta, tiveram seus projetos encaminhados para a Celesc e agora aguardam aprovação.

