Salão de estética de Brusque promete descontos para clientes que doarem alimentos não perecíveis; entenda

O salão Esmalteria Toda Bonita, localizado na rua Alberto Muller, no bairro Limeira, está realizando uma ação solidária com o Salão Popular, que tem o intuito de arrecadar alimentos para montar e doar cestas básicas para famílias que necessitam.

Clientes que frequentarem o salão e realizarem procedimentos estéticos, pagarão metade do valor caso entreguem 1 quilo de alimento não perecível para cada procedimento realizado.

Patrícia Machado, uma das idealizadoras do projeto solidário, conta que o desconto serve para procedimentos que vão desde as unhas até depilação. “Então montaremos cestas básicas para doar à famílias da região”, conta.

Além de trabalhar com procedimentos estéticos, Patrícia atua também como agente comunitária de Saúde há 15 anos. E desta forma passou a ter contato com famílias que passam por dificuldades. O grupo também tem o intuito de ajudar pessoas de outras regiões da cidade e não apenas do bairro Limeira.

Os preços são os seguintes:



Procedimentos nas mãos – R$ 15;

Procedimentos nos pés – R$ 20;

Procedimentos nos pés e mãos – R$ 35;

Esmaltação em gel – R$ 35;

Extensão de cílios – R$ 50;

Design de sobrancelha limpeza – R$ 10;

Design de sobrancelha + aplicação de henna – R$ 25;

Depilação corporal (cada parte) – R$ 20.

