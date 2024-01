Discussão por causa de cigarro termina com jovem baleado em Balneário Camboriú

Um jovem de 26 anos foi baleado após uma discussão por causa de cigarro no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú, na madrugada de segunda-feira, 8. O caso aconteceu na rua Juvêncio Delfino da Silva por volta das 0h.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local conversou com um jovem de 26 anos. Ele informou que passou em frente a casa do vizinho de 48 anos fumando cigarro e, por este motivo, iniciou uma briga com o homem e seu irmão.

Mesmo com a discussão, o jovem continuou fumando. Após isto, os dois homens teriam tentado matar o jovem com um facão. A esposa do agressor também se envolveu na discussão e tentou evitar a briga, acionando a Guarda Municipal.

Disparos

Após a saída da Guarda, o agressor teria voltado para o local com uma arma de fogo e realizado dois disparos contra o jovem. Um deles atingiu a panturrilha esquerda da vítima.

Após os disparos, o homem fugiu em um carro GM Corsa. Até o momento, ele não foi localizado. A vítima foi levada ao hospital e a Polícia Civil foi acionada.

