Idoso é preso após agredir neto de 7 anos com golpe de facão no Oeste catarinense

Um idoso de 75 anos foi preso após agredir o neto de 7 anos com um golpe de facão em Paraíso, no Oeste catarinense, na noite da segunda-feira, 8.

De acordo com a Polícia Militar, a tia da criança viu o homem com o facão e pediu para que a criança fosse até ele retirar o objeto de sua mão. Ela informou que o homem é acostumado a brigar.

Quando o menino chegou no avô, ele foi agredido com tapas no rosto e um golpe de facão.

O homem foi preso por violência doméstica e levado à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Oeste.

