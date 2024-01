Mulher é encontrada morta com sinais de violência dentro do apartamento em Itajaí

Amanda Regina Samuel de Souza, de 40 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento no bairro Fazenda, em Itajaí, na tarde da segunda-feira, 8. Segundo a Polícia Militar, ela apresentava sinais de violência.

Amanda era chefe de cozinha de um hotel. Consta no relatório da PM que os moradores do condomínio acionaram a equipe após suspeitarem da falta de movimentação da moradora do apartamento durante o dia.

De acordo com um dos vizinhos, alguns objetos foram furtados da sua casa na madrugada, porém, ninguém observou movimentação de nenhuma pessoa suspeita no local.

Amanda morava sozinha e foi encontrada dentro do seu apartamento, já sem vida, com lesões aparentes e marcas de sangue pelo cômodo.

A Polícia Científica prestou apoio a ocorrência. Até o momento não há informação de motivação do crime.

