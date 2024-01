Os equipamentos de ar-condicionado e ventiladores desempenharam um papel crucial nesta segunda-feira, 8, em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, onde o fator destacado do tempo foi caracterizado pelo intenso calor que afetou toda a região.

Diante desse cenário, tornou-se evidente a necessidade do uso intensivo desses dispositivos para amenizar os impactos do aquecimento extremo.

Os termômetros mostraram uma variação de temperatura entre 35°C a 39°C na maioria dos municípios monitorados.

Sensação de calor vai a 54ºC

Contudo, o destaque principal, de acordo com as leituras dos termômetros, está relacionado à sensação térmica que atingiu surpreendentes 54°C em Guabiruba.

Em Brusque, a percepção térmica sentida na pele também atingiu valores superiores a 50°C, marcando 51°C em alguns bairros.

Números completos do calor

Prosseguindo com a cobertura sobre o calor intenso desta segunda-feira, direcionaremos agora nossa atenção para os dados concretos fornecidos pelos termômetros, que oferecem uma visão objetiva do aumento significativo de temperatura em cada local monitorado.

A análise a seguir apresenta as temperaturas convencionais, destacadas em vermelho, enquanto as marcações em azul indicam as sensações térmicas correspondentes aos locais em questão.

Convidamos você a conferir este levantamento que detalha de maneira precisa o cenário de calor extremo observado em cada área monitorada.

Segunda-feira

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, algumas cidades do Vale do Itajaí podem ser palco de trovoadas nesta segunda-feira com a chegada do entardecer.

O especialista ressalta que o dia pode apresentar um aumento na nebulosidade no fim da tarde em direção à noite, momento em que, eventualmente, não se pode descartar a possibilidade de ocorrer algum aguaceiro isolado.

Calor a perder de vista

A partir de terça-feira, 9, Scheuer sublinha uma mudança nas condições climáticas, com o aumento da probabilidade de trovoadas típicas de verão, principalmente do turno vespertino em direção à noite em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

O profissional explica que esses aguaceiros tendem a ocorrer de forma isolada, impactando uma área específica sem necessariamente trazer chuva para as regiões vizinhas.

Enquanto isso, os termômetros continuam a indicar um calor intenso que persistirá ao longo da semana. Essa condição característica do verão deve perdurar, pelo menos, até o sábado, conforme destaca o especialista.

