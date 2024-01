O tempo nesta segunda-feira, 8, promete oferecer uma amostra do calor que irá se estabelecer em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí ao longo desta semana. As temperaturas previstas para hoje já podem atingir ou superar os 35°C em algumas cidades.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, esse primeiro episódio de calor extremo do ano está projetado para perdurar nos próximos quatro a cinco dias, pois isso manterá uma condição persistente de abafamento intenso, inclusive nas noites.

Conforme Scheuer, para aqueles que planejam atividades ao ar livre, tanto hoje quanto ao longo desta semana, as condições se apresentam favoráveis.

Entretanto, o especialista aconselha aproveitar especialmente o período entre a manhã e o início do turno vespertino.

Isso porque as altas temperaturas podem intensificar a formação de núcleos de trovoadas, típicas da estação.

A maior probabilidade desses eventos ocorre então do meio da tarde em direção à noite, caracterizando-se por sua natureza isolada.

Isso implica na perspectiva que chova intensamente em uma área específica, enquanto em outra próxima, pouco ou nada de chuva ocorra.

O profissional destaca que alguns desses eventos podem atingir forte intensidade, não descartando a possibilidade de causar transtornos pontuais. Ele alerta para essa condição prevista, que merece atenção.

No que diz respeito às temperaturas, Scheuer enfatiza que os picos tendem a apresentar um grande potencial para superar os 35°C.

No entanto, ele ressalta que ao longo desta semana, haverá variações, com alguns dias mais quentes que outros. Este é o panorama traçado pelo especialista para os próximos dias em Brusque e região.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com nossa cobertura editorial, passamos a abordar o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira, com base nos dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela subsequente, é viável verificar as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local, identificados em vermelho. O dia já começou abafado.

Adicionalmente, a apuração mostra também ausência de chuva observada no período monitorado, mostrado em azul. Confira.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta de hoje, aprecie as magníficas paisagens compartilhadas por nossos leitores, ilustrando o início da manhã desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

1 de 10

