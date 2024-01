Ainda sem vias de acesso, ponte que ligará os bairros Rio Branco e Jardim Maluche está em reta final de conclusão

A ponte que conectará os bairros Rio Branco e Jardim Maluche encontra-se em fase avançada de conclusão, restando apenas os trabalhos de acabamento e pintura do guarda-corpo, além da instalação das juntas de dilatação e fechamento dos nichos de protensão.

Iniciada em outubro de 2022, a ponte, que possui uma extensão de 100 metros e 12,8 metros de largura, está prestes a ser concluída. A estrutura principal já está finalizada, restando apenas os serviços mencionados. O custo aproximado da obra é de R$ 8,3 milhões.

Segundo a engenheira da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), Ananda Pertile Markoski, o próximo passo consistirá na construção das vias de acesso. “Posteriormente, em conjunto com a edificação do novo trecho da Beira Rio, serão realizadas as conexões da estrutura. Ambas as obras serão financiadas pelo Fonplata”, comenta.

A nova ponte está situada na área que será o término da nova Beira Rio, conforme destaca a servidora. “Essa estrutura representará a conclusão da nova avenida, proporcionando o acesso dos condutores ao bairro Rio Branco, através da rua Ernesto Bianchini”, finaliza.

