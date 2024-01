Brusque recebe visita do Ministério da Saúde visando parceria entre o município e o governo federal

O município de Brusque recebeu nesta segunda-feira, 8, a visita da equipe técnica do Ministério da Saúde, que seguirá na cidade até quarta-feira, 10, com o objetivo de conhecer de perto as instalações de atendimento da Atenção Primária, visando fortalecer os vínculos que darão início à parceria entre o Ministério e a Prefeitura.

A colaboração entre o município e o governo federal visa transformar significativamente a Atenção Básica local. A parceria busca otimizar os serviços oferecidos, ampliar a disponibilidade de horários de atendimento, aumentar o número de profissionais disponíveis e implementar o projeto de equipes multiprofissionais (E-Multi) no município.

Isso permitirá tornar os médicos especialistas mais acessíveis à população, ao mesmo tempo em que proporciona melhores condições de trabalho aos profissionais da Rede Municipal de Saúde.

A equipe técnica chegou ao município nesta segunda-feira e, a partir de amanhã, iniciará as visitas programadas. Esta etapa representa mais um passo na consolidação da parceria, que teve início em 2023 e já passou por fases de estudos técnicos e diagnóstico situacional.

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, enfatiza a importância dessa fase de visitação. “Toda a ampliação está sendo bem trabalhada. Em dezembro já saiu a portaria que concede ao município 29 equipes de saúde da família. A visita é muito importante, pois eles estarão em agenda aqui no município, podendo conhecer a nossa realidade, ter contato, e de fato, propor melhorias que cheguem à população de Brusque”, destaca.

