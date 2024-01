Rua Osvaldo Niebuhr terá trânsito interrompido para obras nesta quarta-feira

A partir da madrugada desta quarta-feira, 10, o tráfego de veículos na rua Osvaldo Niebuhr, no bairro Nova Brasília, em Brusque, será interrompido.

O trecho que será paralisado fica entre a rua 7 de Setembro e a Rodovia Antônio Heil. Apenas será permitido o acesso de moradores e veículos destinados ao comércio local.

No local, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está realizando a manutenção no sistema de drenagem pluvial, que foi danificado devido às enchentes que ocorreram em todo o estado.

A conclusão do conserto, bem como a liberação do trânsito, devem ocorrer ainda nesta semana. A Diretoria de Trânsito solicita a compreensão de todos os moradores e orienta os condutores a não desrespeitarem as sinalizações de trânsito.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: