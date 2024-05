O Brusque empatou em 0 a 0 com o Operário-PR na noite desta quarta-feira, 15, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida bastante fraca, o Fantasma teve um gol aos 21 do segundo tempo anulado pelo VAR por conta de falta cometida vários momentos antes, e os anfitriões pouco atacaram. O Marreco acumula cinco partidas sem vitória somando todas as competições, sendo quatro na Série B.

Ruim

O primeiro tempo foi difícil de ver. O Operário-PR começou muito superior ao Brusque, pressionando desde o início. Foi um jogo chato, de muitas faltas. A partida só foi se reequilibrar mais após os 35 minutos, quando o quadricolor conseguiu ficar mais com a bola. Ainda assim, o goleiro Rafael Santos não foi exigido.

Só Fantasma

Matheus Nogueira, por outro lado, precisou operar milagres com menos de três minutos de jogo. Maxwell soltou a bomba de fora da área e o goleiro defendeu. No rebote, Cássio Gabriel chutou e o Nogueira fez excelente defesa, no reflexo.

Aos oito minutos, uma disputa na área teve toque de Salustiano com a mão. O VAR revisou o lance, mas entendeu que não houve pênalti, para alívio do Brusque.

No mais, o Operário-PR teve momentos de muita pressão por volta dos 30 minutos, a partir de escanteios. Num deles, Willian Machado cabeceou para fora. Pouco depois, um levantamento na área teve Joseph desviando de cabeça. Rodolfo Potiguar esticou o pé esquerdo e conseguiu novo desvio, para a linha de fundo.

Brusque se safa em polêmica

O segundo tempo começou com ainda menos emoções que o primeiro. A partida era equilibrada, mas nivelada por baixo, com poucas oportunidades e pouca inspiração.

Aos 21 minutos, o Operário-PR balançou as redes. Em jogada pela esquerda, a zaga do Brusque não conseguiu afastar o cruzamento e Pedro Lucas acertou um balaço no travessão. Na sequência, o perde-e-ganha terminou com o mesmo Pedro Lucas disparando novamente, desta vez pro fundo do gol.

Contudo, o lance foi revisado pelo VAR. Foi encontrada uma suposta falta de Willian Machado sobre Diego Tavares, muitos instantes anteriores à jogada do gol. O árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento foi no monitor conferir, anulou o gol e assinalou falta sobre Diego Tavares, para total desespero do time paranaense aos 27 minutos.

Minutos finais

Aos 44, Guilherme Queiróz puxou contra-ataque e fez o passe para Diego Tavares, que chutou rasteiro, torto, pela linha de fundo. Quatro minutos depois, Guilherme Queiróz fez bom passe para Diego Mathias, que dominou e finalizou na saída do goleiro para o fundo do gol.

O assistente, de imediato, assinalou o impedimento, confirmado pelo VAR aos 49.

Pouco

O Brusque teve dois lances razoáveis no ataque. Aos 19, Pivô cruzou rasteiro e Alex Ruan furou parcialmente. Olávio não esperava o erro e não conseguiu o domínio na sequência. E aos 34, Dionísio cruzou, novamente da direita, e Osman chegou finalizando de primeira, por cima, sem grande perigo.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Santos às 11h deste domingo, 19, na Vila Belmiro. O Operário volta a campo às 16h do mesmo dia, contra o Ceará no Germano Krüger.

Brusque x Operário-PR

Campeonato Brasileiro – Série B

5ª rodada

Quarta-feira, 15 de maio de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Dionísio (Serrato), Jhemerson (Paulinho Moccelin); Anderson Rosa (Diego Mathias), Osman (Diego Tavares); Olávio (Guilherme Queiróz).

Técnico: Luizinho Lopes

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Willian Machado, Joseph, Lucas Hipólito; Jacy (Rodrigo Lindoso), Ronald (Guilherme Pira), Cássio Gabriel, Dudu Scheidt (Pedro Lucas); Ronaldo (Felipe Garcia) e Maxwell.

Técnico: Rafael Guanaes

Cartões amarelos: Mateus Pivô, Jhemerson; Jacy, Ronaldo, Rodrigo Lindoso, Pedro Lucas

Trio de arbitragem (MG): André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcyano da Silva Vicente

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP), auxiliado por José Eduardo Calza (RS)

