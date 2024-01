Brusque em Balneário Camboriú tem ingresso barato e jogos em fim de semana

O Campeonato Catarinense começa neste sábado, 20, com o Brusque estreando no domingo, 21, às 18h30, diante do Barra no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. É a reedição da semifinal do ano passado, vencida pelo quadricolor tanto na ida quanto na volta. Aliás, nos quatro jogos oficiais já realizados entre as equipes, só deu Bruscão.

A partida será disputada fora de casa, mas será a mais próxima de Brusque e do estádio Augusto Bauer neste estadual. Já na quarta-feira, 24, é a vez de estrear “em casa”, no Estádio das Nações, às 20h30, contra a Chapecoense.

Será necessário ter um pouco de paciência, já que o time pode sentir a mudança de terreno, de atmosfera, ter dificuldades sem o Gigantinho. Se não sentir nada e a adaptação for rápida, ótimo, mas comissão técnica e elenco merecem crédito em uma situação atípica como esta.

A diretoria fez muito bem na tentativa de vender ingressos: custa R$ 120 o pacote com um ingresso para cada um dos seis jogos da primeira fase, ou seja, R$ 20 por ingresso. Facilita para o torcedor que está empenhado em participar da aventura um Catarinense todo fora de casa.

Além da iniciativa, a tabela ajuda o torcedor a ir ao Estádio das Nações. Apenas o jogo contra a Chape será realizado em dia útil. Os demais, contra Figueirense, Joinville, Inter de Lages, Hercílio Luz e Marcílio Dias, serão no sábado ou no domingo. Fica mais viável para reunir os amigos, fazer o grupo de carona, rachar a gasolina e partir rumo a Balneário Camboriú.

Em 2018

O Brusque já fez uma saída temporária da cidade em 2018, na Copa Santa Catarina. Na mesma época em que o Carlos Renaux voltava ao futebol profissional por meio da Série C do Catarinense, o quadricolor foi mandante no estádio Valério Gomes Neto, em São João Batista, em quatro partidas: duas da primeira fase, a volta da semifinal e a ida da final, com duas vitórias e dois empates. Uma parceria entre prefeitura e empresários revitalizou o local, à época aprovado pela FCF.

Bom início

A Abel Moda Vôlei estreou bem na Superliga B, vencendo a Ascade-DF por 3 sets a 0 na Arena Brusque. A partida, disputada na sexta-feira, 12, teve bom público e foi bastante tranquila, boa para tirar as tensões de uma primeira rodada, diante de um time que veio da Superliga C.

Desde que começou, em 2021, o time vem vestindo, predominantemente, as cores preto, azul e rosa. O próprio escudo é azul e rosa. Surpreendeu, nesta estreia, o uso de um uniforme amarelo com azul. Além de ser as cores utilizadas pela Abel antes do projeto Abel Moda, era nesta combinação que o time da Brasil Telecom se vestia, representando Brusque na Superliga na década de 2000.

