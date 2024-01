O que motivou o filho do governador a desistir de ocupar cargo no governo de SC

Voz das redes

O advogado Filipe Mello contrariou o pai e decidiu desistir de assumir a chefia da Casa Civil do governo do estado. O que se fala no seu entorno é que mais que o pai governador que tanto o queria com a força do cargo junto a si, o que contou mesmo foi a reação, extremamente contrária, nas redes sociais.

Sem salário

Imagina-se a revolta da maioria dos milhares de detentos Brasil afora que trabalham, para redução de suas penas, e não recebem nenhuma remuneração. No primeiro semestre de 2023 havia 154 mil presos em regime fechado trabalhando, cerca de um quarto do total de 644 mil no país. Mas praticamente a metade (49,6%) dos 135,3 mil que têm dados salariais coletados, não é remunerada, em total desrespeito aos direitos previstos em lei. SC, novamente, se diferencia dos demais Estados: tem 8.360 detentos que trabalham e ganham uma remuneração por isso. As informações são de “O Globo”

Resposta a Blumenau

O portal da Câmara dos Deputados informa da tramitação do projeto de lei 1671/23, determinando que BNDES abra linhas de crédito para financiar a implantação de sistemas de segurança nas escolas, acessível por micro e pequenos empresários da educação e por escolas e creches da rede pública. O projeto é uma resposta à tragédia ocorrida na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, alvo de um ataque que vitimou quatro crianças em abril de 2023.

Sem mortes

Difícil acreditar, mas é verdade. Orgulhosamente, a Polícia Militar Rodoviária de SC informa que nos 12 primeiros dias deste ano não foi registrada nenhuma morte nos 6.300 quilômetros de rodovias que monitora no Estado. Isso não ocorria há 10 anos. Ufa!

“Saidão”

A quase totalidade da bancada federal catarinense deve se posicionar a favor de projeto já em tramitação no Congresso que torna mais rigorosos os conhecidos “saidões” de detentos em algumas datas, como festas de final de ano. Motivos não faltam, aqui mesmo em SC. Dentre vários, um dos mais violentos foi registrado em Itajaí, onde um beneficiado do “saidão”, com extensa ficha criminal, invadiu um apartamento, e depois de estuprar a moradora, tirou-lhe a vida.

Faltou dizer

Na nota, ontem, aqui, informando que a ministra “suprema” Cármen Lúcia suspendeu os concursos para oficiais e praças da Polícia Militar de SC cujos editais limitam o ingresso de mulheres a 20% dos cargos, desrespeitando a regra constitucional da igualdade de gênero (50%), faltou dizer que a mesma regra deve ser aplicada em concursos para o Corpo de Bombeiros de SC.

Cidade inteligente

Curitiba acaba de ganhar um grande prêmio internacional como a cidade mais inteligente do mundo, por suas políticas públicas e programas e ações voltados ao planejamento urbano, no evento World Smart City Awards 2023, realizado em Barcelona, na Espanha. No histórico dessa premiação está um nome: seu falecido e sempre memorável prefeito, o arquiteto Jaime Lerner, que tentou fazer algo parecido em Florianópolis (certa vez confessou que seu sonho era ser prefeito da cidade), mas frustrou-se na quase totalidade de suas propostas, principalmente no campo da mobilidade. Não por acaso Curitiba é um exemplo a seguir. E Florianópolis o contrário.

Incompreensível

Apesar de 54% da população brasileira ser negra (IBGE-2022), uma pesquisa do Ipec publicada no último final de semana revelou uma surpresa: à pergunta indagando se Lula deveria indicar uma mulher negra, apenas 24% disseram “deveria”.

Multa parcelada

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC), que é caminhoneiro de profissão, é o relator de projeto de lei que prevê o parcelamento de multa de trânsito não paga e não inscrita em dívida ativa. O pagamento da primeira parcela já seria suficiente para a emissão do licenciamento do veículo. Argumenta que a medida pode contribuir para a redução da inadimplência, que afeta principalmente os condutores com renda mais baixa.

Lixo máximo

Espanta ver e ler nos principais veículos da mídia impressa nacional o farto espaço para o lixo do lixo da TV no momento, o tal de Big Brother Brasil. Um exemplo está numa “notícia”, publicada ontem e muito compartilhada em redes sociais, na qual Beatriz, uma das desvairadas participantes daquele circo inominável, disse que só faz suas necessidades “acocada”. Alguém ainda resolveu ir além, perguntando qual é a melhor posição para fazer cocô. Socorro!