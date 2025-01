O Brusque empatou em 1 a 1 com o Joinville na noite deste sábado, 25, na Arena Joinville, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. Breno Santos abriu o placar com um golaço, e Robson Luiz deixou tudo igual na segunda etapa, que teve melhora significativa do time brusquense. O Marreco terminará a rodada na zona de rebaixamento em caso de vitória do Caravaggio e do Hercílio Luz ou do Concórdia neste domingo, 26.

O quadricolor tem agora 26 jogos consecutivos como visitante sem vencer fora de casa. Por outro lado, está há 12 partidas sem perder para o Joinville. O último revés diante do JEC foi em 2019.

Tenebroso

O primeiro tempo foi muito fraco. O Joinville controlou quase toda a primeira etapa, mas não conseguia finalizações claras até abrir o placar. Matheus Nogueira recolhia bolas alçadas na área, sem ser exigido nos primeiros momentos.

Do outro lado, o Brusque só parecia estar de corpo presente na Arena Joinville. O quadricolor não conseguia fazer absolutamente nada, errando passes simples, como se os jogadores nunca tivessem treinado ou jogado juntos antes. A defesa, vacilante, parecia estar prestes a desmoronar a qualquer momento. Aos 20 minutos, Ianson precisou aplicar carrinho certeiro sobre Cristian Renato, dentro da área, para afastar um perigo permitido pelo quadricolor.

Nulo no ataque

As pífias tentativas de ataque eram apenas pelo lado esquerdo, com erros e cruzamentos imprecisos. Mateus Pivô, único lateral-direito profissional do elenco, está fora por lesão, e Éverton Alemão foi improvisado na posição. Isto acabou quebrando o lado direito ofensivamente.

Sem as combinações entre Diego Mathias e Mateus Pivô, Diego Mathias acabou ficando perdido no jogo. Ainda assim, foi dele o único chute do Brusque, aos 20 minutos, de fora da área, mandando para muito longe.

Placar aberto

Na primeira finalização relevante do jogo, o Joinville abriu o placar. Após o Brusque afastar um cruzamento da área, Breno Santos recebeu passe de Léo Rigo e emendou uma bomba que só parou na rede, no canto direito de Matheus Nogueira. Um golaço, aos 29 minutos.

Após sofrer o gol, o Brusque reteve um pouco mais a posse, mas Bruno Pianissola continuou sendo um espectador premium do jogo, com direito a participar para juntar levantamentos mal feitos na área pelos jogadores do quadricolor.

Aos 43, Éverton Alemão errou passe para Diego Mathias e presenteou Danilo Matielo. O camisa 11 do JEC tomou a bola e a jogada chegou a Cristian Renato, que limpou a marcação e finalizou. A bola passou à direita de Matheus Nogueira, para fora, para sorte do combalido Brusque.

Melhorando

O Brusque teve melhoria no início do segundo tempo. No intervalo, Guilherme Pira e Gabriel Honório entraram, Paulinho Moccelin e Paulinho saíram. Dionatan substituiu Ianson, que havia tido uma queda feia nos instantes finais da primeira etapa. Com Honório, o quadricolor passou a ter mais opções pela direita, enquanto Pira caía pela esquerda com Alex Ruan.

Ainda assim, o Brusque não entrava na área do Joinville. As tentativas de fora da área não eram perigosas, e os cruzamentos eram de baixo nível. O JEC se fechava bem, sem sofrer, e aguardava brechas para contra-ataque. Aos 23, Diego Mathias fez boa cobrança de falta e Bruno Pianissola colocou a bola para escanteio.

No minuto seguinte, Alex Ruan alçou a bola na área e Robson Luiz desviou de cabeça. A bola passou com algum perigo. Bruno Pianissola se jogou para conferir e matar tempo na sequência.

Empate

Aos 29 minutos, coube a Robson Luiz marcar o gol de empate. O garoto das categorias de base do Brusque, aos 20 anos, se jogou com estilo para desviar, com o pé, o bom lançamento de Gabriel Honório. Foi o primeiro gol de Robson Luiz como profissional.

O JEC respondeu aos 32. Danilo Belão cobrou escanteio,. Keké desviou de cabeça e a bola sobrou perto da pequena para Rickelme, que chutou firme, com muito perigo, para fora.

Instantes finais.

A partida ficou em aberto, com o Joinville passando a sair de trás para tentar vencer o jogo. Do outro lado, o Brusque não parecia satisfeito com o empate, mas não rondava a área adversária como antes. O quadricolor voltou a pressionar nos acréscimos

Próximo jogo

O Brusque recebe o Caravaggio no Augusto Bauer, em partida que começa às 20h desta quarta-feira, 29. O Joinville enfrenta o Criciúma no mesmo dia, com apito inicial às 21h.

Joinville 1×1 Brusque

Campeonato Catarinense

4ª rodada

Sábado, 25 de janeiro de 2025

Arena Joinville

Público: 10.111

Renda: R$ 198.345

Joinville: Bruno Pianissola; Danilo Belão, Naldo, Guti, Léo Rigo; Breno Santos, Vini Paulista; Ryan (Rickelme), Lucas de Sá (Keké), Danilo Matielo (João Macário); Cristian Renato (Caion).

Técnico: Hemerson Maria

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson (Dionatan), Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Guilherme Pira); Diego Mathias, Serrato (Robson Luiz), Paulinho Moccelin (Gabriel Honório); Pollero (Biel).

Técnico: Filipe Gouveia

Gol: Breno Santos; Robson Luiz

Cartão amarelo: Ryan; Éverton Alemão, Filipe Gouveia

Trio de arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por José Roberto Larroyd e Wagner Moraes Spindola

Quarto árbitro: Maicon Ramos da Silva

