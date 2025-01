Os moradores de Brusque e região, que planejam aproveitar o calor para realizar atividades ao ar livre neste domingo, 26, têm motivos para comemorar, mas também precisam ficar atentos a alguns pontos importantes da previsão do tempo.

As temperaturas elevadas continuam marcando presença, proporcionando um clima favorável para diversos compromissos e momentos de lazer.

No entanto, é fundamental redobrar a atenção no período da tarde, pois a possibilidade de formação de novos núcleos de trovoadas não está descartada.

Essa informação merece ser levada em consideração por todos que então desejam organizar seu dia de forma tranquila e segura.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim detalhado sobre o assunto, trazendo orientações e detalhes relevantes para a população.

A nota completa, divulgada pelo especialista, pode ser conferida na íntegra logo após a foto.

Brusque e o tempo no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem aguardava ansiosamente um domingo ideal para desfrutar de momentos de lazer ao ar livre, trazemos ótimas notícias vindas da previsão do tempo, direcionada a Brusque e a todo o Vale do Itajaí-Mirim.

De acordo com as mais recentes indicações dos modelos climáticos, o sol não apenas deve aparecer, como também predominar, especialmente durante o período da manhã.

Com isso, as temperaturas tendem a subir de forma significativa, podendo ultrapassar a marca dos 30ºC ainda antes do meio-dia.

Essa condição meteorológica favorável sinaliza um cenário perfeito para atividades externas, que devem se estender pela primeira metade da tarde.

Brusque e o risco de trovoadas

No entanto, é importante destacar algumas ressalvas que podem fazer a diferença no planejamento do dia.

O calor intenso registrado pelos termômetros, mais uma vez, será o ingrediente ideal para favorecer a formação de núcleos de trovoadas.

Para evitar dúvidas, antecipamos que essas condições representam um comportamento típico do verão.

Consequentemente, algumas áreas podem ser atingidas por pancadas isoladas de chuva.

Por outro lado, outras, muitas vezes bem próximas, estão sujeitas a terminar o dia sem sequer uma gota de precipitação.

Esse fenômeno, absolutamente normal para esta época do ano, reforça a importância de estar atento, caso seus compromissos externos se estendam para o fim da tarde ou início da noite.

Vale ressaltar ainda que essas instabilidades costumam ser mal distribuídas, o que significa que um bairro pode ser impactado pela chuva, enquanto outro, ao lado, permanecer completamente seco.

Trata-se de uma dinâmica característica desta estação.

Monitoramento

Por fim, destacamos que as informações aqui apresentadas utilizam as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos disponíveis.

Como sempre enfatizamos, novas informações podem alterar as projeções climáticas, à medida que os dados mais recentes são incorporados.

Seguiremos, pois, monitorando de perto qualquer mudança e traremos atualizações caso sejam necessárias.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã deste domingo iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK