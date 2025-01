Furto de veículo termina com briga generalizada e duas pessoas esfaqueadas em Brusque

Dois homens foram esfaqueados na noite deste sábado, 25, em Brusque, após um carro ser furtado no bairro Águas Claras. De acordo com o relatório da PM, que foi acionada por volta de 21h, o homem deixou o carro estacionado na frente de um estabelecimento comercial com a chave na ignição.

Ele relatou aos policiais que, ao retornar, constatou que o veículo havia sido furtado. Com isso, alguns moradores relataram quem era o suspeito do furto. O condutor, seu pai e um terceiro homem conseguiram encontrar o carro furtado, que estava em uma rua sem saída. O suspeito do crime estava dentro do veículo.

Vítimas foram esfaqueadas

Após discussão, os familiares do suspeito de furto chegaram ao local, o que levou a uma briga generalizada. O proprietário do carro sofreu lesões gravíssimas e o pai dele sofreu lesões graves e ambos precisaram ser hospitalizados.

As vítimas relataram aos policiais que foram atingidas por golpes de facas que teriam sido desferidas pelo pai do suspeito do furto. Ainda consta no relatório que os suspeitos do furto e das facadas se evadiram e ainda não foram localizados pela PM. As identidades dos envolvidos e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados no relatório.

Leia também os destaques da semana:

1. Avanço lento: prefeitura cobrará empresa por atrasos em obra na avenida Primeiro de Maio

2. Evento em Guabiruba promete fazer a maior pizza de Santa Catarina

3. Fortnite: brusquense de 13 anos está entre os 100 melhores do Brasil no jogo

4. Proposta para permuta do Albergue e Centro POP de Brusque ainda não tem interessados

5. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: