Morre jovem motorista de carro que capotou em rio em Guabiruba

Morreu neste sábado, 25, o motorista Wellington Mittersteiner, de 22 anos, condutor do carro que capotou no rio em Guabiruba. O grave acidente envolveu o veículo Golf, com placas de Gaspar, e ocorreu na rua Orlandina Romani Vicentini, no bairro Guabiruba Sul.

O velório é realizado na Capela do Centro em Guabiruba. O sepultamento será neste domingo, 26, no Cemitério Guabiruba Sul, a partir das 16h.

Relembre o acidente

Um motorista ficou gravemente ferido ao cair com o carro em um rio, em Guabiruba. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado, 25, por volta das 6h15.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro estava capotado às margens do rio. O motorista foi projetado para dentro do rio e socorrido por moradores, que o levaram à margem até a chegada do socorro.

A vítima estava inconsciente e apresentava hemorragia na cabeça, indicando traumatismo craniano grave. Também apresentava suspeita de pneumotórax e sofreu uma contusão no ombro esquerdo.

Uma equipe avançada do Samu auxiliou no resgate. Durante o caminho até o hospital, a vítima piorou e a equipe realizou manobras de reanimação por 35 minutos, até reverter a parada cardiorrespiratória.

No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Leia também os destaques da semana:

1. Avanço lento: prefeitura cobrará empresa por atrasos em obra na avenida Primeiro de Maio

2. Evento em Guabiruba promete fazer a maior pizza de Santa Catarina

3. Fortnite: brusquense de 13 anos está entre os 100 melhores do Brasil no jogo

4. Proposta para permuta do Albergue e Centro POP de Brusque ainda não tem interessados

5. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: