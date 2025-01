Motorista fica gravemente ferido ao cair com carro em rio, em Guabiruba

Um motorista ficou gravemente ferido ao cair com o carro em um rio, em Guabiruba. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado, 25, por volta das 6h15.

O veículo, um Golf com placas de Gaspar, saiu da pista na ponte do parque municipal, na rua Orlandina Romani Vicentini, no bairro Guabiruba Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro estava capotado às margens do rio. O motorista foi projetado para dentro do rio e socorrido por moradores, que o levaram à margem até a chegada do socorro.

A vítima estava inconsciente e apresentava hemorragia na cabeça, indicando traumatismo craniano grave. Também apresentava suspeita de pneumotórax e sofreu uma contusão no ombro esquerdo.

Uma equipe avançada do Samu auxiliou no resgate. Durante o caminho até o hospital, a vítima piorou e a equipe realizou manobras de reanimação por 35 minutos, até reverter a parada cardiorrespiratória.

O homem foi deixado aos cuidados dos médicos no Hospital Azambuja. A identidade dele não foi divulgada.

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: