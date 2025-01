Brasão de Botuverá é usado de forma indevida em anúncio de supostos cursos

O brasão de Botuverá está sendo usado de forma indevida em anúncio de supostos cursos. Um comunicado foi publicado pela prefeitura nesta sexta-feira, 24, para alertar a população sobre a possibilidade de golpe.

Segundo a administração municipal, supostos cursos anunciados pelo perfil tuka.ensino estão sendo patrocinados no Instagram com o brasão oficial do município. “Tem causado confusão entre os moradores e levado algumas pessoas a procurarem a sede da prefeitura em busca de mais informações”, diz a nota.

A ação não tem qualquer relação com o poder público. A prefeitura esclarece que todos os projetos e iniciativas municipais são divulgados pelos canais oficiais de comunicação.

A orientação é que a população não clique em links suspeitos e não forneça informações pessoais a fontes não confiáveis.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (47) 3359-3200.

