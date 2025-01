Nos últimos dias, diversas notícias circularam pelas redes sociais sobre a possível formação de um ciclone, que poderia, eventualmente, afetar o Sul do Brasil neste fim de semana.

Essas especulações levantaram preocupações quanto a possíveis condições climáticas severas na região, incluindo Brusque, que estaria dentro do alcance desse fenômeno.

No entanto, o meteorologista Leandro Puchalski esclareceu a situação em um boletim recente.

Segundo o especialista, não há previsão de influência desse ciclone, seja neste sábado, 25, ou no domingo, 26.

Puchalski destaca que, apesar das especulações, o clima segue sob o padrão típico de verão, caracterizado por altas temperaturas e a possibilidade de trovoadas isoladas.

O profissional alerta ainda que essas instabilidades são comuns para esta época do ano e podem ser intensificadas pelas elevadas temperaturas registradas nos últimos dias.

Confira o boletim completo do meteorologista, em sua íntegra, mais adiante, após a imagem exposta abaixo.

Ciclone longe de Brusque

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Este boletim tem por objetivo esclarecer dúvidas que têm surgido sobre a possível formação de um ciclone durante este fim de semana, especialmente em relação aos impactos que poderia trazer ao Sul do Brasil e, em particular, à região de Brusque.

Desde já, queremos tranquilizar os moradores; não há qualquer previsão de influência deste fenômeno sobre a região.

Embora o ciclone realmente esteja em formação, sua localização permanece afastada da costa catarinense.

Segundo os modelos meteorológicos, ele deve se deslocar para o alto-mar ao longo do fim de semana, sem causar alterações no clima local.

Ciclone longe, trovoadas próximas.

No entanto, é importante destacar o risco de trovoadas, típico desta época do ano.

No sábado, há uma maior probabilidade de pancadas de chuva, que podem ocorrer de forma localizada e intensa, principalmente durante a tarde.

Essa instabilidade, pois, será causada pelo calor e abafamento característicos do verão e pela chegada de uma frente fria, que favorecem a formação de condições climáticas adversas.

Domingo.

Já no domingo, as simulações meteorológicas indicam uma redução no risco de uma condição climática severa para Brusque e região.

Ainda assim, a possibilidade de trovoadas isoladas não está completamente descartada.

Algumas áreas podem registrar chuva, enquanto localidades próximas tendem a passar o dia sem qualquer precipitação.

Ciclone ausente, calor presente.

Em resumo, o ciclone em questão não terá impacto no Sul do Brasil, incluindo Brusque e arredores, durante este fim de semana.

O cenário climático será dominado pelas características típicas do verão, ou seja, manhãs de sol entre nuvens, temperaturas elevadas e risco de instabilidades à tarde, especialmente no sábado, com menor chance no domingo.

Reforçamos que todas as previsões são baseadas nos dados mais recentes e estão sujeitas a alterações conforme novas informações forem integradas aos modelos meteorológicos.

Seguiremos acompanhando de perto e trazendo atualizações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

