Brusque empata com o Novorizontino em Itajaí pela Série B

Em jogo de raríssimas emoções, cerca de 360 valentes e apaixonados torcedores assistiram a Brusque e Novorizontino empatarem em 0 a 0. Ainda que não tenha criado oportunidades claras, o quadricolor foi superior no primeiro tempo e teve lance polêmico no qual reclamou pênalti. No segundo tempo, o Tigre foi quem teve as chances de abrir o placar.

Com o resultado, o Brusque acumula nove jogos sem vitória, sendo sete pela Série B. Em seu terceiro jogo no comando da equipe, o técnico Luizinho Vieira obtém seu segundo empate consecutivo.

Pouca bola

Os primeiros minutos do jogo foram muito ruins, com pouquíssimo futebol em um gramado em mau estado. Não faltava vontade às duas equipes, mas o nível técnico do jogo não era bom.

Dois momentos foram para o torcedor do Brusque lamentar muito. Primeiro, aos oito minutos, Paulinho Moccelin pareceu sentir dores e foi substituído por Osman.

Aos 11, César Martins tinha a bola dominada e acabou atingindo Guilherme Queiróz com o braço. O centroavante caiu e o árbitro marcou falta fora da área. Após a revisão do VAR, era verificável que Queiróz estava dentro da área, podendo ser marcado um pênalti.

Em decisão surpreendente, o árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho concluiu que não houve falta fora da área, marcou falta para o Novorizontino e aplicou o cartão amarelo a Guilherme Queiróz. O auxiliar-técnico Alexandre Luz foi expulso por reclamação.

Brusque domina

O Brusque começou a crescer na partida e a dominá-la. As ações eram quase todas do meio-campo para a frente, ainda que o quadricolor não conseguisse causar problemas ao goleiro Jordi. Aos 33, Osman recebeu livre, em posição legal. Em vez de ajeitar a bola para chutar, ajeitou de outra forma, tentou o passe a Guilherme Queiróz e errou.

Aos 34, Guilherme Queiróz não dominou o passe, mas acabou fazendo um corta-luz para Dentinho. Na entrada da área, ele puxou para a direita, bateu colocado, rasteiro, e Jordi se esticou para defender para escanteio.

No mais, o quadricolor conseguia faltas próximas à área e escanteios. Contudo, não conseguia uma finalização mais limpa, mais refinada.

Mais ação

Os primeiros minutos da segunda etapa mostraram mudanças na postura do Novorizontino, que conseguia chegar mais perto da área. Aos seis minutos, Rodrigo Soares cruzou, Neto Pessoa cabeceou a bola passou muito perto, no canto alto direito de Matheus Nogueira. Foi a principal chance dos visitantes.

Dois minutos antes, o volante Geovane chegou com pé muito alto e atingiu Anderson Rosa com força, entre o peito e o ombro. Não foi aplicado cartão amarelo e o lance não foi revisado pelo VAR.

Outra lesão

Para complicar para o quadricolor, Guilherme Queiróz saiu lesionado. Aos 10 minutos, ele recebeu belo passe em profundidade, mas, ao tentar o domínio em velocidade, sentiu lesão muscular e desabou. Foi substituído por Diego Tavares e chorou muito no banco de reservas.

Novorizontino ataca

Pouco relevante acontecia na partida, e o Brusque já não rondava a área adversária como no primeiro tempo. Aos 25, o Novorizontino perdeu a melhor chance até então. Marlon escapou pela esquerda em velocidade e tentou o chute colocado na saída de Matheus Nogueira. Ela saiu próxima, à esquerda do goleiro do Brusque.

Aos 38, Fabrício Daniel chutou com categoria de fora da área e Matheus Nogueira voou para fazer excelente defesa para escanteio.

Instantes finais

Aos 41, Reverson perdeu a bola, puxou Dentinho pela camisa, cometeu a falta e poderia ter levado o segundo cartão amarelo. O árbitro não aplicou, mas amarelou Wallace por reclamação.

O Novorizontino era quem dominava há partida já há algum tempo. Aos 45, o Brusque conseguiu um escanteio e um chute fraco de Rodolfo Potiguar, defendido por Jordi.

Aos 49, o Brusque fez boa jogada, que terminou em péssima finalização de Osman, da entrada da área, para fora.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Amazonas na Arena da Amazônia no sábado, 8, às 17h. O Novorizontino recebe o Santos no Jorjão às 21h de sexta-feira, 7.

Brusque 0x0 Novorizontino

Campeonato Brasileiro – Série B

8ª rodada

Sábado, 1º de junho de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício, Alex Ruan; Serrato; Dentinho, Diego Mathias (Rodolfo Potiguar), Anderson Rosa (Wellissol); Guilherme Queiróz (Diego Tavares) e Paulinho Moccelin (Osman).

Técnico: Luizinho Vieira

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins (Luisão), Rafael Donato, Renato Palm, Reverson; Geovane, Marlon; Paulo Vitor (Waguininho [Danilo Barcelos]); Lucca (Rodolfo) e Neto Pessôa (Fabrício Daniel).

Técnico: Eduardo Baptista

Gols:

Cartão amarelo: Diego Mathias, Guilherme Queiróz, Wallace; Renato Palm, Reverson, Waguininho.

Cartão vermelho: Alexandre Luz (aux. téc. – BRU)

Trio de arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA).

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino.

