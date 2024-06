No Sul de SC, polícia resgata adolescente paranaense desaparecida há 18 dias

Uma operação integrada das Polícias Civis do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, neste sábado, 1º, resgatou uma adolescente de 14 anos, localizada na cidade de Ermo, no Sul catarinense.



Segundo a Polícia Civil, ela estava desaparecida há 18 dias, sem qualquer contato. Um homem foi preso. Ele já possui histórico policial envolvendo fatos semelhantes.

Os policiais civis de Toledo (PR), cidade de origem da vítima, iniciaram a investigação. Com suporte do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre/PC-PR), da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, Delegacia de Polícia (DP) de Turvo, DP de Timbé do Sul, DP de Ermo e equipe da PC-RS, foram cumpridas quatro buscas domiciliares.

A adolescente está em traslado para o Paraná, sem ferimentos. O preso foi encaminhado ao Presídio de Araranguá.

