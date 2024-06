VÍDEO – Juíza é levada ao hospital após ser atingida e cair em cima de placa durante jogo de futsal em Joinville

Uma juíza do jogo entre JEC Futsal e São José, em Joinville, acabou ficando ferida, nessa sexta-feira, 31. Segundo informações, um dos atletas estava correndo durante o jogo e acabou colidindo contra ela, que se desequilibrou e caiu no chão, por cima das placas de anunciantes.

Segundo apurado, a queda aconteceu durante o segundo tempo do jogo, e ela precisou ser encaminhada ao hospital, de maca. Apesar do susto, ela relatou apenas dores nas pernas e nas costas. No hospital, ela foi atendida e logo em seguida, foi liberada.

Confira o momento:

