Com jogadores voltando de lesão, o Brusque enfrenta o Amazonas às 21h30 desta segunda-feira, 23, no Gigantão das Avendias, em Itajaí, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atletas como Serrato, Pollero e Pivô estão em novas etapas de recuperação, enquanto a equipe pode ter novidades nas laterais. A equipe brusquense segue com chance de deixar o Z-4 ao fim da rodada.

Alguns dos diversos jogadores que estavam entregues ao departamento médico nas últimas semanas apresentaram progressos e começaram a retornar. O lateral-direito Cristovam e o lateral-esquerdo Marcelo chegaram a atuar no jogo-treino com um time das categorias de base do quadricolor, realizado no Olaria nesta quinta-feira, 19. Cristovam atuou na primeira etapa, e Marcelo jogou a segunda.

Serrato, que esteve afastado por uma semana devido a um traumatismo cranioencefálico, faz trabalhos físicos de transição, iniciados nesta quarta-feira, 18. Nesta etapa de recuperação também estão, desde quinta-feira, 19, o centroavante Rodrigo Pollero e o lateral-direito Mateus Pivô.

A princípio, Éverton Alemão, Luiz Henrique, Jhemerson, Neto, Maurício e Alex Ruan continuam fora por conta de lesões.

Não há desfalques por suspensão no Brusque. Matheus Nogueira, Ianson, Jhan Torres, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar estão pendurados.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Ronei (Cristovam), Ianson, Wallace, Jhan Torres (Marcelo); Rodolfo Potiguar, Paulinho (Serrato); Dentinho, Diego Mathias, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 19ª posição, com 26 pontos em cinco vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Poderá sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Amazonas e de combinações de resultados: derrota do Ituano; derrota da Chapecoense; e derrota ou empate do CRB.

Se não vencer o Amazonas, o quadricolor pode cair para a lanterna caso o Guarani vença o Operário em Ponta Grossa (PR).

Sábado, 21/09

18h – Ituano (16º) x Coritiba

Domingo, 22/09

16h – Chapecoense (17º) x Avaí

Terça-feira, 24/09

19h – Operário-PR x Guarani (20º)

21h30 – Botafogo-SP x CRB (18º)

Amazonas

O Amazonas começa a rodada no nono lugar, com 10 vitórias, nove empates e sete derrotas, com 25 gols marcados e 23 sofridos. Vive uma sequência de sete jogos sem derrota, com quatro vitórias e três empates, levando apenas três gols no período. É o maior período de invencibilidade vivido pela equipe nesta Série B.

A última derrota da Onça-Pintada foi em 10 de agosto, na 20ª rodada: 3 a 2 para o Sport na Arena Pernambuco.

Não há desfalques por suspensão na equipe. Estão pendurados o goleiro Marcão; os volantes Guilherme Xavier e Jorge Jiménez; o meia Diego Torres; e o atacante Matheus Serafim.

Uma possível escalação tem Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño, Fabiano; Jiménez (Sidcley), Cauan Barros, Diego Torres; Matheus Serafim, (Luan Silva) Sassá e Ênio.

Arbitragem

O trio é capixaba. Dyorgines José Padovani de Andrade, auxiliado por Arthur Pancieri Pires e Pedro Amorim de Freitas. Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC) é o quarto árbitro.

Douglas Schwengber da Silva (RS) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE).

No turno

Na nona rodada da Série B, em 16 de junho, o Brusque perdeu por 2 a 1 para o Amazonas no estádio Carlos Zamith. Sassá abriu o placar, Wellissol empatou para o Brusque e, num dos últimos lances do jogo, Jô fez o gol da vitória dos anfitriões.

Brusque x Amazonas em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

