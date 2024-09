Brusquense André Baran é convocado para pan-americano de beach tennis

O brusquense André Baran foi convocado para o pan-americano de beach tennis, que ocorrerá de 7 a 10 de novembro, em Oranjestad, em Aruba.

O capitão Alex Mingozzi convocou os atletas que irão disputar as categorias profissionais do torneio. Ele formará dupla com Hugo Russo.

O anúncio foi feito no Instagram da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

As equipes juvenis já foram divulgadas pelo capitão Marcus Ferreira e os brasileiros retornam à competição após um excelente retrospecto. Em 2023, o Brasil terminou a edição de Iquique, no Chile, com 29 medalhas (14 de ouro, 12 de prata e três de bronze).

Número 1 do beach tennis

Baran venceu no início deste mês, o Mundial de beach tennis na Itália. Ele e o dono da casa Michele Cappelletti venceram na final o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spotto, por 6/2, 2/6 e 10-6.

Com a conquista, André e Michele se tornaram os líderes do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). Foi a primeira vez que o brusquense de 33 anos alcançou o posto.

