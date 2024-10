Brusque enfrenta um velho conhecido

Hoje a Ressacada recebe o quinto confronto no ano entre Brusque e Avaí. Nos quatro encontros anteriores, foram duas vitórias quadricolores e dois empates. Tem ainda dois longos tabus em pé onde o Bruscão tem uma boa sequência de resultados contra o Leão da Ilha, em um terreno que também é bem conhecido, até porque o time mandou alguns jogos da Série B no estádio do bairro Carianos. Posições da tabela a parte, é um jogo onde o Brusque tem total condição de pontuar. O Avaí vem de dois resultados ruins contra Chapecoense e Guarani e já vê o G4 de longe. Uma derrota hoje pode acabar com o sonho de acesso do Leão de Enderson Moreira. O Brusque pode se aproveitar disso.

O time de Marcelo Cabo poderia até ter trazido um resultado legal de Fortaleza na semana passada. Tomou o gol pro Ceará numa bobeada no meio-campo, em uma falta cobrada rápida, e teve chances para marcar, principalmente numa oportunidade onde Torres perdeu um gol sozinho na área, cabeceando para fora. Tem-se uma impressão que, finalmente, o time está se organizando. Mas agora os resultados precisam vir. São nove decisões com a necessidade de cinco vitórias.

O Avaí entrará em campo fragilizado. O ataque azurra tem mostrado uma dificuldade enorme para fazer gols, e as duas últimas escorregadas vem fazendo derreter o sonho do acesso. O técnico Enderson Moreira parece não encontrar alternativas para resolver o problema, tendo até reintegrado Pottker e Ademilson, que estavam afastados do grupo principal.

O Brusque tem uma oportunidade perfeita para apontar para a saída do Z4 nos dois próximos jogos que serão em casa. O Avaí está um degrau abaixo do Novorizontino e do Ceará. Agora, o pessoal lá da frente tem que acertar a mira.

Estádio

Finalmente, depois de quase um ano, o Brusque voltará a jogar em casa pela Série B. A partida contra o Ituano, no dia 14, marcará um novo momento do Brusque, com novos setores de ingressos e até novos valores de planos de sócio-torcedor. Uma pena o horário do jogo, 6 e meia da tarde. Muita gente vai chegar com bola rolando. De certa forma, servirá para testar os novos acessos ao estádio, que mudaram bastante. A passagem para a antiga descoberta, por exemplo, é algo que eu quero ver como que vai funcionar.

Vôlei

O time do Abel Moda Vôlei, que ontem conquistou o título catarinense feminino, conta os dias para a estreia na superliga feminina. No dia 18, o time estreia na competição nacional contra o Minas, em Belo Horizonte. Os primeiros jogos do time brusquense em casa serão no ginásio do Sesi.