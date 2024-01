Brusque/Enseada disputa Copa Sul de futebol de areia na próxima semana; confira

O Brusque/Enseada participará da Copa Sul de Beach Soccer em São Francisco do Sul na próxima semana. A competição reúne ainda Internacional, Paraná, Avaí e Rio Branco de Paranaguá entre os dias 12 e 14 de janeiro. O torneio seria realizado em novembro de 2023, em Florianópolis, mas foi adiado devido às chuvas. A Copa Sul é promovida pelo Beach Soccer Brasil em parceria com a Secretaria de Esportes de São Francisco do Sul.

A competição vale para as categorias feminina e masculina. No masculino estarão as equipes do Brusque/Enseada, Internacional, Paraná e Avaí. Já no feminino serão o Brusque/Enseada, Internacional, Rio Branco e Avaí.

O circuito será de pontos corridos, todos contra todos e o time campeão, que mais pontuar, vai direto para a semifinal, que deverá ser realizada em São Paulo ou no Rio de Janeiro, contra os times já definidos no masculino: Sampaio Corrêa, Flamengo e Vasco.

No feminino também já está definido os adversários. As equipes apenas aguardam a finalização da etapa da região Sul. Os times da decisão são: Flamengo, Sampaio Corrêa e São Pedro.

A equipe feminina do Brusque/Enseada estreia também no dia 12, às 18h30, contra o Rio Branco. Já a do time masculino acontece no dia 12, às 21h, contra o Paraná.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: