Brusque goleia o Marcílio Dias e conquista a primeira vitória em Balneário Camboriú

No que foi sua melhor atuação no ano até aqui, o Brusque goleou o Marcílio Dias por 4 a 1 neste sábado, 2, no Estádio das Nações, pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense. Cristovam marcou um dos gols, Olávio fez dois e Guilherme Queiróz fechou a conta; o gol do Marinheiro foi de Zé Eduardo, em cobrança de pênalti. O quadricolor termina a primeira fase na sexta posição e encara o arquirrival novamente nas quartas de final.

Este foi o primeiro triunfo do Brusque jogando no Estádio das Nações. Até então, havia acumulado empates com Figueirense, Chapecoense, Joinville e Hercílio Luz, além de uma derrota para o Nação. No geral, o quadricolor já não perde há cinco partidas.

Além disso, foi a maior vitória do Brusque no confronto com o Marcílio Dias, superando o 3 a 0 da Copa Santa Catarina de 2011 nos gols marcados.

E a partida foi a 100ª de Wallace com a camisa do Brusque. O zagueiro é o capitão da equipe desde que chegou, em 2022. Foi campeão do Catarinense em 2022 e da Recopa estadual em 2023, além de ter sido vice-campeão do Brasileiro Série C e o estadual no ano passado.

Brusque em cima

Quem começou criando perigo foi o Marcílio Dias, exigindo boa defesa de Matheus Nogueira por volta dos cinco minutos. Mas, na sequência, o Brusque começou a ameaçar, com uma atuação bastante segura.

Aos nove minutos, Alex Ruan chutou com efeito de fora da área e Filipe Gonçalves fez grande defesa. Aos 13, boa jogada do lateral-esquerdo com Paulinho Moccelin terminou com chute de Diego Tavares, passando perto do gol.

Desencantou

O placar foi aberto aos 20 minutos. Diego Tavares cruzou à meia-altura e a bola ainda quicou na área antes de Olávio cumprimentar, de cabeça, e correr para o abraço. Já eram 10 partidas sem o camisa 9 balançar as redes, e o jejum foi quebrado da melhor forma, num clássico.

Lateral-artilheiro

Aos 22, Dionísio cobrou falta com categoria e a bola passou muito perto. E aos 28, Cristovam marcou seu terceiro gol no campeonato: Após cruzamento de Paulinho Moccelin pela esquerda, a bola passou por Serrato e Olávio, mas não pelo lateral-direito, que é o artilheiro do Brusque no Catarinense.

O Marcílio Dias tinha alguns longos momentos de posse de bola no ataque, mas tinha dificuldades para encontrar espaços e finalizar. Aos 47, Téssio Cajá tentou a finalização de primeira após cruzamento rumo à segunda trave, mas acabou mandando longe.

Toma lá, dá cá

A segunda etapa começou com o Brusque tentando o terceiro gol, partindo para cima. Aos oito minutos, boa combinação entre Wallace e Paulinho Moccelin terminou com Olávio finalizando e defesa importante de Filipe Gonçalves.

Na sequência, porém, uma falha de Matheus Nogueira ao sair do gol terminou com Zé Eduardo derrubado na área, quando o goleiro já estava vendido no lance. Pênalti, cobrado pelo próprio Zé Eduardo. Nogueira foi bem, no canto certo, mas não conseguiu evitar o gol. Cobrança certeira: 2 a 1.

Mas não deu nem tempo para o Marcílio Dias pensar em empatar tão cedo. O lance seguinte foi gol de Olávio, recebendo bem na esquerda, girando e soltando o pé para marcar e empatar com Cristovam na artilharia quadricolor.

Quase o quarto

Aos 17 minutos, Olávio recebeu bela bola e finalizou para o gol. A bola bateu no travessão e o lance terminou em escanteio. Quase o quarto gol do Brusque e o terceiro do camisa 9.

O Brusque tinha o jogo controlado, e o Marcílio Dias não oferecia perigo à vantagem quadricolor de dois gols. Aos 25, Alex Oliveira soltou a bomba de fora da área, mas Matheus Nogueira foi muito bem, desviando de leve para escanteio. Após a cobrança, Silvio cabeceou por cima do gol.

Enfim, o quarto

A fatura foi fechada aos 45 minutos, num chute potente de Guilherme Queiróz, cruzado. O também atacante não marcava há 10 partidas e encerrou seu jejum.

Próximo jogo

Nos jogos de ida das quartas de final do Catarinense, o Brusque enfrenta o Marcílio Dias, sendo mandante na primeira partida, que deverá ser disputada no sábado. O horário ainda será definido, assim como o estádio no qual o quadricolor será mandante na sequência do campeonato.

Quartas de final

Criciúma x Hercílio Luz

Avaí x Joinville

Marcílio Dias x Brusque

Figueirense x Barra

Brusque 4×1 Marcílio Dias

Campeonato Catarinense

11ª rodada

Sábado, 2 de março de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Público total: 1.073

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Madison, Serrato; Paulinho Moccelin, Diego Tavares; Olávio.

Técnico: Luizinho Lopes

Marcílio Dias: Filipe Gonçalves; Victor Guilherme, Renan Dutra, Sílvio, Rafael Carioca; Felipe Manoel, Araújo, Rafinha Reck. Téssio Cajá, Gustavo Poffo; Zé Eduardo.

Técnico: Waguinho Dias

Trio de arbitragem: William Machado Steffen (CBF) apita a partida, auxiliado por Bruno Müller (CBF) e Felipe Aderaldo da Conceição (FCF).

Quarto árbitro: Igor da Silva Albuquerque (FCF)

