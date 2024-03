Ciclista morre após colidir em caminhão em Bombinhas

Um ciclista morreu na manhã deste sábado, 2, após colidir em um caminhão na avenida Leopoldo Zarling, no bairro Bombas, em Bombinhas, no Litoral de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 8h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio para a equipe do Samu. A vítima foi encontrada caída no chão, inconsciente, com corte contuso no crânio e escoriações pelo corpo. A equipe do Samu realizava reanimação cardiopulmonar na vítima quando os bombeiros chegaram.

A equipe auxiliou no atendimento e na sinalização do local do acidente. No entanto, após várias tentativas, a médica do Samu constatou o óbito. A Polícia Militar e a Polícia Científica também atenderam a ocorrência.

O motorista do caminhão relatou aos policiais que o ciclista descia o morro em alta velocidade e que não conseguiu fazer a curva, colidindo no veículo. Uma testemunha do acidente também afirmou para PM que viu o ciclista sem controle da bicicleta e ainda informou que o guidão tremia muito. Ainda de acordo com o relatório da PM, a vítima seria um argentino. No entanto, a identidade dele ainda não foi revelada.

